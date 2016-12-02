Омская погода резко меняется, скачок от -33 до 0 градусов

Со второго декабря Омская область – во власти юго-западного антициклона, который принесет резкое похолодание. Однако, уже в воскресенье ему на смену придет южный циклон с более теплыми температурами, говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Взаимозаменяемость циклонов окажет влияние не только на метеочувствительных людей, но и на характер погоды.
Так, в прогнозах на ближайшие выходные дни говорится о резком похолодании, которое омичи ощутили уже сегодня, 2 декабря, когда дневная температура понизилась в городе до -21…-24 градусов, по северным районам области до -30 градусов.
В субботу, 3 декабря, по прогнозам омских синоптиков ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -21…-26 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Днем заметно теплее: от – 11 до -22 (на севере области). Ожидается порывистый ветер, местами до 20 метров в секунду.
В воскресенье, 4 декабря, утром сохранится ночная морозная температура от -14 до -19 градусов. Днем же ожидается от -5 до 0 градусов. Ветер сохранит свой порывистый характер, от 15 до 20 м/с.
Существенные изменения в погодных условиях особо почувствуют метеозависимые люди. Омские специалисты Гидрометцентра советуют им обратить пристальное внимание на прогнозируемые перепады температур.
По материалам пресс –службы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»