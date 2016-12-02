Лобовое ДТП на площади в Омске, осколками зацепило людей на остановке

Автоавария произошла накануне, 1 декабря, вечером в Центральном округе. Очевидцы сообщили предварительные подробности через социальные сети.
vk.com/chp55: «На перекрестке у кинотеатра Маяковский размотался Марк с кроссовером в лобовом…»
vk.com/regik55: «Хонда летела прилично, людей на остановке осколками зацепило..... У обоих машин от удара жопы подлетели..... за 20 сек до удара Жук пролетел с заносом , я думаю хонда с ним зацепилась»
vk.com/aomsk : «ДТП у КДЦ Маяковский, белая Тойота влетела в Хонду crv, подушки хлопнули, ДПС стоят»
Подробности уточняются.