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Лобовое ДТП на площади в Омске, осколками зацепило людей на остановке

2 декабря 2016, 07:59
Сообщение очевидцев.

Автоавария произошла накануне, 1 декабря, вечером в Центральном округе. Очевидцы сообщили предварительные подробности через социальные сети.

vk.com/chp55: «На перекрестке у кинотеатра Маяковский размотался Марк с кроссовером в лобовом…»

vk.com/regik55: «Хонда летела прилично, людей на остановке осколками зацепило..... У обоих машин от удара жопы подлетели..... за 20 сек до удара Жук пролетел с заносом , я думаю хонда с ним зацепилась»

vk.com/aomsk : «ДТП у КДЦ Маяковский, белая Тойота влетела в Хонду crv, подушки хлопнули, ДПС стоят»

Подробности уточняются.




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