ВАЗ сбил пенсионера на пешеходном переходе, пострадавший в больнице

Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, при движении от улицы Крупской к улице Прибрежный по дублеру Лукашевича совершил наезд на пешехода 1941 года рождения.