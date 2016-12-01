ВАЗ сбил пенсионера на пешеходном переходе, пострадавший в больнице

Накануне вечером произошло ДТП у «Арены Омск», под колеса ВАЗа попал пенсионер, пересекавший проезжую часть.
Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, при движении от улицы Крупской к улице Прибрежный по дублеру Лукашевича совершил наезд на пешехода 1941 года рождения.
Пенсионер пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. В результате случившегося ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.
Фото: vk.com/aomsk