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ВАЗ сбил пенсионера на пешеходном переходе, пострадавший в больнице

1 декабря 2016, 09:45
ДТП у «Арены Омск».

Накануне вечером произошло ДТП у «Арены Омск», под колеса ВАЗа попал пенсионер, пересекавший проезжую часть.

Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, при движении от улицы Крупской к улице Прибрежный по дублеру Лукашевича совершил наезд на пешехода 1941 года рождения.

Пенсионер пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. В результате случившегося ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.


Фото: vk.com/aomsk

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