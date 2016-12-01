Синоптики рассказали об аномально холодной омской погоде

Кроме этого, на севере области в этот же период была зафиксирована минимальная температура -40 градусов, на юге -31. Специалисты отмечают, что климатическая зима в Омском регионе началась еще в ноябре.



Также синоптики говорят о резком потеплении в ноябре. Так, самая высокая температура зафиксирована 1 ноября в Русско-Полянском районе, она составила +3,3 градусов по Цельсию, а 29 ноября в Тевризе и Больших Уках столбики термометров поднялись до 3,4 градусов выше нуля.