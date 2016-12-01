Синоптики рассказали об аномально холодной омской погоде

По информации омских синоптиков, последний месяц нынешней осени выдался холодным и контрастным по температурным режимам.
Отмечается, что в ноябре в городе дважды был перекрыт абсолютный минимум: 15 и 19 ноября. Так, 15 ноября минимум составил -28,9 градусов (ниже на 0,3 градуса, чем было в 1907 году), 19 ноября метеостанция зафиксировала температуру -33,3 градусов (меньше на 1 градус, чем в 1941 году).
Таким образом, последняя декада ноября признана аномально холодной, так как среднемесячная температура воздуха была на 15-18 градусов ниже нормы.
Кроме этого, на севере области в этот же период была зафиксирована минимальная температура -40 градусов, на юге -31. Специалисты отмечают, что климатическая зима в Омском регионе началась еще в ноябре.
Также синоптики говорят о резком потеплении в ноябре. Так, самая высокая температура зафиксирована 1 ноября в Русско-Полянском районе, она составила +3,3 градусов по Цельсию, а 29 ноября в Тевризе и Больших Уках столбики термометров поднялись до 3,4 градусов выше нуля.
Кроме этого, специалисты-метеорологи отмечают рекордное выпадение осадков на территории региона в ушедшем месяце. Они отмечают, что в течение месяца, кроме трех дней – с 19 по 21 ноября, наблюдались осадки смешанного характера.
В сумме осадков выпало 28-68 миллиметров, что составляет 107-212 процентов больше положенной нормы. Рекордсменом по выпадению осадков является Усть-Ишимский район.
Для справки:
Самая высокая климатическая температура зафиксирована в Омске в ноябре 2013 года. Она составила +0,3 градусов. Самая низкая температура в 1953 году -19,3 градусов ниже нуля.
По материалам пресс-службы Обь-Иртышского УГМС
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