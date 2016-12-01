Необычные переходы вынудят омичей смотреть по сторонам

Стоит отметить, что проекты были исполнены благодаря поддержке РЖД. Один из переходов возведен на станции Называевская, второй в Омске, у ж/д переезда на перекрестке улиц Леонова и Трамвайной. По данным железнодорожников, эти два участка отличаются повышенной интенсивностью движения, кроме того соединяют большие жилые микрорайоны.