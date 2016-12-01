Необычные переходы вынудят омичей смотреть по сторонам

Два новых пешеходных перехода через ж/д пути установили омские железнодорожники, еще один будет установлен в 2017 году.
Особенность переходов в том, что они оборудованы S-образными перилами-ограничителями. Такие направляющие заставят пешеходов смотреть по сторонам, переходя пути. Также для безопасности дорожка перехода уложена специальным нескользящим покрытием. Кроме того, переходы оснащены световым и звуковым оборудованием. За несколько минут до появления поезда включается громкая сигнализация, загораются красные фонари.
Стоит отметить, что проекты были исполнены благодаря поддержке РЖД. Один из переходов возведен на станции Называевская, второй в Омске, у ж/д переезда на перекрестке улиц Леонова и Трамвайной. По данным железнодорожников, эти два участка отличаются повышенной интенсивностью движения, кроме того соединяют большие жилые микрорайоны.
Транспортная прокуратура информирует, что в 2016 году в омском регионе на железнодорожных путях получили травмы 25 человек, почти на 30% меньше чем годом ранее. Самая популярная причина переход в неположенном месте.
Фото в тексте предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»