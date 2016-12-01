Массовое ДТП парализовало движение на мосту у Телецентра

Пользователи социальных сетей сообщают о массовом дорожно-транспортном происшествии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске, которое произошло сегодня, 1 декабря утром.
Из кадров видео, опубликованном в Интернете, видно, что участниками автоаварии стали, по крайней мере, восемь машин. Среди них как отечественные автомобили, так и иномарки. Пользователи утверждают, что утром не было возможности попасть с Левого берега к Телецентру из-за образовавшейся пробки.
Сервис Яндекс.Пробки в 13:20 все еще фиксирует факт ДТП, однако о заторе, который был на месте происшествия утром, уже не сообщает.
Фото сверху: vk.com/regik55
Фото в тексте: скриншот с видео vk.com/aomsk