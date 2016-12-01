Массовое ДТП парализовало движение на мосту у Телецентра



Из кадров видео, опубликованном в Интернете, видно, что участниками автоаварии стали, по крайней мере, восемь машин. Среди них как отечественные автомобили, так и иномарки. Пользователи утверждают, что утром не было возможности попасть с Левого берега к Телецентру из-за образовавшейся пробки.