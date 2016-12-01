Из-за ночного ДТП в Омске изменились маршруты общественного транспорта

Сегодня, 1 декабря, в городе временно изменены схемы движения трамваев, которые работают на маршрутах №№ 1, 4, 7, сообщает пресс-служба мэрии Омска.
Как отмечают в департаменте транспорта администрации Омска, подобные изменения связаны с ДТП, которое произошло на улице Челюскинцев в 02:00 часов. Из-за случившейся аварии была повреждена контактной сети трамваев.
Таким образом, сегодня движение трамваев №№ 1, 4, 7 организовано до улицы 11-я Ремесленная.
Ожидается, что возобновится движение трамваев до улицы Багратиона уже сегодня до 14:00 по завершению работ, направленных на восстановление контактной сети.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved