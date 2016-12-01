Город55
ГлавноеВсе новости

Из-за ночного ДТП в Омске изменились маршруты общественного транспорта

1 декабря 2016, 10:17
Ориентировочно до середины дня.

Сегодня, 1 декабря, в городе временно изменены схемы движения трамваев, которые работают на маршрутах №№ 1, 4, 7, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Как отмечают в департаменте транспорта администрации Омска, подобные изменения связаны с ДТП, которое произошло на улице Челюскинцев в 02:00 часов. Из-за случившейся аварии была повреждена контактной сети трамваев.

Таким образом, сегодня движение трамваев №№ 1, 4, 7 организовано до улицы 11-я Ремесленная.

Ожидается, что возобновится движение трамваев до улицы Багратиона уже сегодня до 14:00 по завершению работ, направленных на восстановление контактной сети.


Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Транспорт#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20