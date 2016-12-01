Газпромнефть меняет стоимость процессинга на ОНПЗ, налоги уменьшатся

По данным за 2016 год, стоимость услуг по нефтепереработке на омском НПЗ по отношению к 2015 году не только не увеличилась, но и стала меньше, чем весной 2015. В течение 2015 года цена на процессинг менялась: с 1 января стоимость переработки одной тонны сырой нефти составляла 2 299,6 рублей с НДС, а с июля понизилась до 2 263,24 рублей. Согласно решению совета директоров, эта цена сохраниться до 30 апреля 2017 года, в планах – переработать до 12,4 миллионов тонн нефти. Цена без НДС составит 1918 рублей за тонну (меньше средней стоимости услуги в 2015 году), что снизит прибыль завода, и, соответственно, сумму налога на прибыль, идущую в бюджет Омского региона.



Напомним, ранее портал Gorod55.ru писал о решении депутатов Заксобрания Омской области выступить с обращением к главе «Газпрома» Алексею Миллеру и гендиректору «Газпром нефти» об увеличении налоговых поступлений с ОНПЗ в региональный бюджет.

