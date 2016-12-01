Газпромнефть меняет стоимость процессинга на ОНПЗ, налоги уменьшатся

В ближайшие шесть месяцев региональный бюджет получит уменьшенную сумму налога на прибыль с каждой переработанной в Омске тонны нефти. Сумма отчислений будет еще меньше, чем в 2015 году.
Накануне, 29 ноября, на заседании совета директоров АО «Газпром нефть» принято решение изменить стоимость процессинга на ОНПЗ. Из 13 членов совета на собрании присутствовали 12, сообщают
Четвертый вопрос заседания, касавшийся налоговых отчислений на прибыль, был поддержан всеми голосовавшими. Согласно допсоглашению к договору между ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ», одобренному с участием Миллера, Омский регион в ближайшие месяцы вряд ли увеличит поступления налога на прибыль от омского нефтеперерабатывающего закона.
Если обратиться к фактам, то, по данным официального годового отчета ОНПЗ за 2015 год, тогда стоимость переработки одной тонны нефти на заводе достигла 1951 рубля (без НДС), а в 2014 году – 1855 рублей. Отметим, что при меньшем объеме нефтепереработки выручка омского НПЗ в 2015 году превысила выручку за 2014, при этом в 2015 году завод начислил 3,17 миллиардов рублей налога на прибыль, а годом ранее – 3,66 миллиарда рублей. Сумма выплачиваемого налога зависит от прибыли, а прибыль – от количества переработанных тонн.
По данным за 2016 год, стоимость услуг по нефтепереработке на омском НПЗ по отношению к 2015 году не только не увеличилась, но и стала меньше, чем весной 2015. В течение 2015 года цена на процессинг менялась: с 1 января стоимость переработки одной тонны сырой нефти составляла 2 299,6 рублей с НДС, а с июля понизилась до 2 263,24 рублей. Согласно решению совета директоров, эта цена сохраниться до 30 апреля 2017 года, в планах – переработать до 12,4 миллионов тонн нефти. Цена без НДС составит 1918 рублей за тонну (меньше средней стоимости услуги в 2015 году), что снизит прибыль завода, и, соответственно, сумму налога на прибыль, идущую в бюджет Омского региона.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru писал о решении депутатов Заксобрания Омской области выступить с обращением к главе «Газпрома» Алексею Миллеру и гендиректору «Газпром нефти» об увеличении налоговых поступлений с ОНПЗ в региональный бюджет.