Выпуск Магаззино про Омск выходит в эфир

Новый выпуск передачи «Магаззино» выйдет на экраны сегодня, 30 ноября, в 18:00. В ролике, анонсирующем выпуск об Омске, Молочко ссорится с продавцами, чистит щеткой фигуру Степаныча на Любинском, примеряет форму хоккеиста:
- Что самое главное? Защита. Защита не пригодилась: сибирякам скрывать нечего, - сопровождается ролик закадровым текстом.
Напомним, 6 ноября в омских супермаркетах появилась съемочная группа программы «Магаззино». За несколько дней пребывания в Омске ведущий Александр Молочко в сопровождении операторов побывал на нескольких торговых точках города, а также в СКК имени Блинова, где
Очевидцам удалось узнать
Около года назад в Омск с визитом приезжала команда популярного шоу «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей. В тот раз выпуск передачи был насыщен громкими историями и скандалами: в «Старом Омске» оператору якобы
Верхнее фото: vk.com/omsk_vk