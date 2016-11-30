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Выпуск Магаззино про Омск выходит в эфир

30 ноября 2016, 09:51
Ведущий Молочко ссорится с продавцами.

Новый выпуск передачи «Магаззино» выйдет на экраны сегодня, 30 ноября, в 18:00. В ролике, анонсирующем выпуск об Омске, Молочко ссорится с продавцами, чистит щеткой фигуру Степаныча на Любинском, примеряет форму хоккеиста:
- Что самое главное? Защита. Защита не пригодилась: сибирякам скрывать нечего, - сопровождается ролик закадровым текстом.

Напомним, 6 ноября в омских супермаркетах появилась съемочная группа программы «Магаззино». За несколько дней пребывания в Омске ведущий Александр Молочко в сопровождении операторов побывал на нескольких торговых точках города, а также в СКК имени Блинова, где примерил форму хоккеиста омского «Авангарда». >6 ноября вечером омичи активно делились в соцсетях впечатлениями о встрече с ведущим телеканала «Пятница» на Центральном рынке и в супермаркете «Сытная площадь» в ТЦ «Омский».



Очевидцам удалось узнать о предварительных итогах проведенной проверки от одного из операторов передачи: на витринах красиво, а производство – из старья.


Около года назад в Омск с визитом приезжала команда популярного шоу «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей. В тот раз выпуск передачи был насыщен громкими историями и скандалами: в «Старом Омске» оператору якобы разбили камеру, а ресторан «Колчак» присвоил себе знак качества «Ревизорро» самостоятельно.


Верхнее фото: vk.com/omsk_vk

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