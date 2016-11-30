Выпуск Магаззино про Омск выходит в эфир

Напомним, 6 ноября в омских супермаркетах появилась съемочная группа программы «Магаззино». За несколько дней пребывания в Омске ведущий Александр Молочко в сопровождении операторов побывал на нескольких торговых точках города, а также в СКК имени Блинова, где примерил форму хоккеиста омского «Авангарда» . >6 ноября вечером омичи активно делились в соцсетях впечатлениями о встрече с ведущим телеканала «Пятница» на Центральном рынке и в супермаркете «Сытная площадь» в ТЦ «Омский».