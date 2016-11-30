Внедорожник сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Омске

Сегодня, 30 ноября, ориентировочно в 07:15 часов информация о ДТП на улице Химиков поступила в дежурную часть ГИБДД. На место происшествия полицейскими была вызвана бригада скорой помощи.
Предварительно установлено: управлявший внедорожником Chevrolet Niva мужчина 1953 года рождения, направляясь по улице Химиков, допустил наезд на двух пешеходов в районе дома №27.
Женщина 1976 года рождения и девочка 2011 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеходы обратились за медицинской помощью.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установят причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
По материалам УГИБДД УМВД России по Омской области
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