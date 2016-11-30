Город55
ГлавноеВсе новости

Внедорожник сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Омске

30 ноября 2016, 12:29
ДТП в Советском округе.

Сегодня, 30 ноября, ориентировочно в 07:15 часов информация о ДТП на улице Химиков поступила в дежурную часть ГИБДД. На место происшествия полицейскими была вызвана бригада скорой помощи.

Предварительно установлено: управлявший внедорожником Chevrolet Niva мужчина 1953 года рождения, направляясь по улице Химиков, допустил наезд на двух пешеходов в районе дома №27.

Женщина 1976 года рождения и девочка 2011 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеходы обратились за медицинской помощью.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установят причины и обстоятельства произошедшего ДТП.


По материалам УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20