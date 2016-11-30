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В Омске снова страшный гололед: горожане носят пакетики с солью

30 ноября 2016, 17:50
Погодная аномалия.

Жуткое начало зимы сезона 2015-2016 гг. в нашем городе в этом году почти не случилось. Напомним, 24 ноября 2015 года в Омске выпал зимний дождь, превративший улицы и тротуары в сплошной каток. Затем наступила зима без дворников, и горожане катались по льду вплоть до начала весны.

Так вот, в этом году такого экшена не произошло, зима (а точнее, осень) началась с 30-градусных морозов, Однако накануне, 29 ноября, Омск все же частично испытал аномальное потепление. Вечером из-за плюсовой температуры воздуха снег мгновенно превратился в кашу, а местами и в лужи.

Далее, ночью и утром, тротуары снова стали катком. В редакцию портала Gorod55.ru очевидцы сообщили, что омичи, по-видимому, уже не сильно верящие в оперативность муниципалитета в части освобождения города от ледяных торосов, занимаются спасением от травм собственными силами. Если говорить попросту, сыплют соль себе под ноги, чтобы не упасть:

«Сегодня, 30 ноября, утром в 9:00 на остановке общественного транспорта «Площадь Ленина» омичка помогала городским службам в борьбе против гололедицы. Известно, что на тех местах, где пассажиры обычно ждут транспорт, особенно скользко. Неравнодушная омичка (а может быть уже попавшая на самое скользкое место в городе) посыпала площадку на остановке пищевой солью. Сначала ею был опустошен один килограммовый пакетик соли, после чего она аккуратно его выбросила в контейнер для мусора, потом, достав, еще один пакет, рассыпала его тут же».

В связи с этим напомним, что бездействие ответственных лиц муниципалитета, либо коммерческих компаний, отвечающих за содержание конкретных тротуаров либо остановок, может привести к серьезным штрафам в случае, если, к примеру, гражданин получит травму при падении.

Конкретные примеры:

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Напомним, ранее, пресс-служба регионального Министерства здравоохранения опубликовал советы как пешеходам избежать травм при гололеде.

Кроме правильного выбора обуви важно еще и уметь правильно падать, в случае если равновесия удержать все же не удалось: правильная группировка при падении может помочь избежать серьезных переломов. Если все-таки падение неизбежно, необходимо постараться упасть на бок, чтобы при этом не повредить позвоночник, руки и лодыжки. По данным медиков, чаще всего люди ломают руки – 70% зимних переломов, потому что при падении рефлекторно выставляют их вперед и ложатся на них всем телом.

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