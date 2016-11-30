В Омске снова страшный гололед: горожане носят пакетики с солью

«Сегодня, 30 ноября, утром в 9:00 на остановке общественного транспорта «Площадь Ленина» омичка помогала городским службам в борьбе против гололедицы. Известно, что на тех местах, где пассажиры обычно ждут транспорт, особенно скользко. Неравнодушная омичка (а может быть уже попавшая на самое скользкое место в городе) посыпала площадку на остановке пищевой солью. Сначала ею был опустошен один килограммовый пакетик соли, после чего она аккуратно его выбросила в контейнер для мусора, потом, достав, еще один пакет, рассыпала его тут же».



В связи с этим напомним, что бездействие ответственных лиц муниципалитета, либо коммерческих компаний, отвечающих за содержание конкретных тротуаров либо остановок, может привести к серьезным штрафам в случае, если, к примеру, гражданин получит травму при падении.



Конкретные примеры: