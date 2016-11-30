Город55
ГлавноеВсе новости

Утро в Омске: гололед после плюсовой температуры и 5-балльные пробки

30 ноября 2016, 09:12
Снова погода…

Второй год подряд в Омске календарная зима начинается со значительных перепадов температуры, при которых снег резко тает, после чего дороги и тротуары превращаются в каток.

Как раз накануне вечером в городе столбик термометра показал +1 градус, а на месте снега образовались лужи.

Соответственно сегодня, 30 ноября, утром водители на дорогах отметили легкую гололедицу. А Яндекс.Пробки показал 5-балльные заторы с ДТП во всех районах города.


В регионе стоит неустойчивая погода – будьте внимательны, берегите здоровье!


#Новости#Погода#Авто#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20