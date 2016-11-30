Утро в Омске: гололед после плюсовой температуры и 5-балльные пробки

Второй год подряд в Омске календарная зима начинается со значительных перепадов температуры, при которых снег резко тает, после чего дороги и тротуары превращаются в каток.
Как раз накануне вечером в городе столбик термометра показал +1 градус, а на месте снега образовались лужи.
Соответственно сегодня, 30 ноября, утром водители на дорогах отметили легкую гололедицу. А Яндекс.Пробки показал 5-балльные заторы с ДТП во всех районах города.
В регионе стоит неустойчивая погода – будьте внимательны, берегите здоровье!