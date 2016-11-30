На Левобережье столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

В Кировском округе сегодня, 30 ноября, ориентировочно в 13:20 произошло ДТП с участием нескольких маршрутных микроавтобусов. На место происшествия полицейские вызвали бригаду скорой помощи.
Предварительно установлено: мужчина 1978 года рождения, находившийся за рулем микроавтобуса Ford Transit, направлявшийся по маршруту №374, при движении в направлении Лукашевича по Ватутина не выдержал безопасную дистанцию, столкнувшись с другим пассажирским микроавтобусом «ГАЗель», который следовал по маршруту №445.
В результате этого происшествия за медицинской помощью обратились два пассажира «ГАЗели», женщина 1983 года рождения и 1988 года рождения, а также молодой человек 1995 года рождения, ехавший в микроавтобусе Ford Transit.
У водителей, управлявших маршрутными микроавтобусами, признаков алкогольного опьянения не установлено. Причины и обстоятельства случившегося ДТП будут установлены в ходе проверки.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области