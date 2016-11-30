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На Левобережье столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

30 ноября 2016, 16:46
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Кировском округе сегодня, 30 ноября, ориентировочно в 13:20 произошло ДТП с участием нескольких маршрутных микроавтобусов. На место происшествия полицейские вызвали бригаду скорой помощи.

Предварительно установлено: мужчина 1978 года рождения, находившийся за рулем микроавтобуса Ford Transit, направлявшийся по маршруту №374, при движении в направлении Лукашевича по Ватутина не выдержал безопасную дистанцию, столкнувшись с другим пассажирским микроавтобусом «ГАЗель», который следовал по маршруту №445.

В результате этого происшествия за медицинской помощью обратились два пассажира «ГАЗели», женщина 1983 года рождения и 1988 года рождения, а также молодой человек 1995 года рождения, ехавший в микроавтобусе Ford Transit.

У водителей, управлявших маршрутными микроавтобусами, признаков алкогольного опьянения не установлено. Причины и обстоятельства случившегося ДТП будут установлены в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области

Фото: LIFE55

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