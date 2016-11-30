Кулачные бои в центре Омска



Отмечается, что полуфинальные поединки пройдут со 2 по 4 декабря с 13:00, финалы – 5 декабря.

Планируется, что на ринг в эти дни выйдут более 80-ти спортсменов-боксеров, которые выступят в 10-х весовых категориях. Но омском ринге ждут спортсменов из 10-ти регионов России.