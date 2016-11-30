Кулачные бои в центре Омска

С 1-го декабря в Омске стартуют именной турнир Александра Островского по боксу, сообщается на официальной странице регионального правительства в «ВКонтакте».
Турнир всероссийского уровня класса «А» пройдет в Омске в 13-й раз. С 1 по 5 декабря омичей приглашают на зрелищные напряженные поединки. Боксерам, в свою очередь, представится возможность заработать повышение классности.
Место проведения турнира – база Центра единоборств (улица Вавилова, 45/2).
Отмечается, что полуфинальные поединки пройдут со 2 по 4 декабря с 13:00, финалы – 5 декабря.
Планируется, что на ринг в эти дни выйдут более 80-ти спортсменов-боксеров, которые выступят в 10-х весовых категориях. Но омском ринге ждут спортсменов из 10-ти регионов России.
Для справки:
Напомним, Александр Островский в настоящее время живет и работает в столице, занимается тренерской деятельность. На сегодняшний день Островский – главный тренер команды боксеров ЦСКА. Александр - титулованный омский боксер, лучшие годы карьеры которого пришлись на середину 80-х гг.
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