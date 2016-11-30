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Иномарка, вылетевшая на встречку, врезалась в школьный автобус

30 ноября 2016, 13:33
Авария под Омском.

Сегодня, 30 ноября, примерно в 10:50 в Омском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса «ПАЗ».

Предварительно установлено, что женщина 1973 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota Probox, в районе 19 километра автодороги Омск – Муромцево не справилась с управлением при совершении обгона и столкнулась со школьным автобусом, в котором не было детей. Кроме того, водители не пострадали, признаков опьянения у них не установлено.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установят все причины и обстоятельства произошедшего на автодороге Омск – Муромцево ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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