Иномарка, вылетевшая на встречку, врезалась в школьный автобус

Предварительно установлено, что женщина 1973 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota Probox, в районе 19 километра автодороги Омск – Муромцево не справилась с управлением при совершении обгона и столкнулась со школьным автобусом, в котором не было детей. Кроме того, водители не пострадали, признаков опьянения у них не установлено.