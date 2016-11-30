Для омичей срубят 44 тысячи елок, новые вырастут через 15 лет

По словам начальника отдела управления лесного хозяйства Омской области Ивана Камчатного, на этот год от оптовиков поступило заявок на вырубку 44 тысяч елок (в прошлом году - 46 тысяч), на сегодняшний день заготовлено порядка 20 тысяч деревьев, около 10 тысяч уже переданы на реализацию предпринимателям.