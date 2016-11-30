Для омичей срубят 44 тысячи елок, новые вырастут через 15 лет

Завтра, 1 декабря в Омске начинают работать елочные базары. Чиновники заранее определили места продажи, провели конкурсы среди предпринимателей на право торговли.
По словам начальника отдела управления лесного хозяйства Омской области Ивана Камчатного, на этот год от оптовиков поступило заявок на вырубку 44 тысяч елок (в прошлом году - 46 тысяч), на сегодняшний день заготовлено порядка 20 тысяч деревьев, около 10 тысяч уже переданы на реализацию предпринимателям.
Также в управлении пояснили, что в Омском регионе запрещена самостоятельная вырубка новогодних деревьев. Елки, реализуемые на рынках, заготавливаются лесхозом путем так называемой «рубки ухода» - лесной массив прореживается, деревья высотой 1,5 – 2 метра вырубаются. Кстати, чтобы хвойные красавицы успели достичь такой высоты, приходится ждать 10-15 лет. На месте вырубленных, специалисты лесхоза высаживают новые деревья, но до этого саженцы, три года растут в специальных питомниках.
Как сообщили в мэрии, продажа елок, сосен и пихт в городе будет разрешена до 31 декабря. Больше всего елочных базаров организовано в Кировском районе – 48 и в Октябрьском – 24. Всего мест торговли - 105. Стоимость дерева будет начинаться от 350 и до 500 рублей.
Также специалисты напоминают, что за самовольную вырубку и незаконную торговлю предусмотрено административное наказание. Для физических лиц от 1000 до 5000 рублей, а за два и более срубленных дерева, может грозить лишение свободы сроком до 3 лет.
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