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Автобус с пассажирами улетел в кювет из-за гололеда

30 ноября 2016, 15:41
Причиной стал гололед.

Сегодня жители поселка Красный Яр из-за гололеда не смогли уехать в Омск, поскольку автобус, на котором они направлялись в город, улетел в кювет.

Инцидент случился сегодня утром. Чтобы вернуть автобус на дорогу потребовалось примерно два часа. Информация о случившемся была опубликована в социальных сетях, кроме того, сообщение сопровождалось фотографией с места события.

Пользователи, обсуждающие данный инцидент в комментариях, сообщают о том, пытавшийся достать автобус песковоз также затащило в кювет. Схожая участь чуть не настигла КамАЗ, водитель которого предоставил трос.

Фото: vk.com/regik55

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