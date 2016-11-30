Автобус с пассажирами улетел в кювет из-за гололеда

Сегодня жители поселка Красный Яр из-за гололеда не смогли уехать в Омск, поскольку автобус, на котором они направлялись в город, улетел в кювет.
Инцидент случился сегодня утром. Чтобы вернуть автобус на дорогу потребовалось примерно два часа. Информация о случившемся была опубликована в социальных сетях, кроме того, сообщение сопровождалось фотографией с места события.
Пользователи, обсуждающие данный инцидент в комментариях, сообщают о том, пытавшийся достать автобус песковоз также затащило в кювет. Схожая участь чуть не настигла КамАЗ, водитель которого предоставил трос.
Фото: vk.com/regik55