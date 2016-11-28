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Женщина насмерть сбита на проезжей части под Омском

28 ноября 2016, 14:24
Обстоятельства устанавливаются.

Накануне вечером, в 21:40, в дежурной части отделения внутренних дел по Омскому району стало известно о происшествии на автодороге Омск-Русская Поляна.


В район 16-го километра, где случилась авария, незамедлительно выехала следственная группа и сотрудники ГИБДД.


Предварительно: автомобиль УАЗ-452, за рулем которого находился 60-летний мужчина, сбил пешехода. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Отмечается, что водитель направлялся со стороны города, а женщина переходила дорогу слева направо по ходу транспорта.


Женщина-пешеход, 1982 года рождения, скончалась от полученных травм на месте проишествия. Подробности и окончательные обстоятельства выяснятся в ходе назначенной по данному факту проверки.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

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