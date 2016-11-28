Женщина насмерть сбита на проезжей части под Омском



Предварительно: автомобиль УАЗ-452, за рулем которого находился 60-летний мужчина, сбил пешехода. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Отмечается, что водитель направлялся со стороны города, а женщина переходила дорогу слева направо по ходу транспорта.