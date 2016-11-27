Омскоблавтотранс могут наказать за поборы с пассажиров

Антимонопольный орган Омской области признал деятельность предприятия, осуществляющее перевозку пассажиров, незаконной и ущемляющей интересы граждан.
В Омской области возбуждено дело по ч.1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОА «Омскоблавтотранс».
Поводом послужило заявление жительницы Усть-Ишимского района о том, что при предварительной продажи билетов по маршруту Усть-Ишим-Омск, а также в обратном направлении, в кассе автовокзала взимается сбор.
Отмечается, что по закону не предусмотрено взимание сборов за предварительную продажу билетов.
Напомним портал Gorod55.ru уже ранее писал, что в ходе проверки прокуратуры Омской области данные нарушения
Параллельно с этим, УФАС по Омской области тоже рассмотрело данный инцидент и, со своей стороны, 22 ноября возбудило дело в отношении предприятия-перевозчика.
По материалам пресс-службы Управления федеральной антимонопольной службы по Омской области
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