Микроавтобус протаранил иномарку, вылетевшую на встречку

О дорожно-транспортном происшествии на улице Волгоградской пишут очевидцы в социальных сетях.
По информации очевидцев, автомобиль Hyundai при входе в неуправляемый занос, на который его спровоцировало внезапно возникшее препятствие, вынужден резко вывернуть руль в сторону, чтобы не столкнуться с автомобилем, который выезжал с примыкающей дороги.
В результате маневра, Hyundai все-таки вынесло на встречную полосу, где в него врезался микроавтобус Ford Transit. О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.
Фото: иллюстрация