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Микроавтобус протаранил иномарку, вылетевшую на встречку

27 ноября 2016, 12:41
Сообщение очевидцев.

О дорожно-транспортном происшествии на улице Волгоградской пишут очевидцы в социальных сетях.


По информации очевидцев, автомобиль Hyundai при входе в неуправляемый занос, на который его спровоцировало внезапно возникшее препятствие, вынужден резко вывернуть руль в сторону, чтобы не столкнуться с автомобилем, который выезжал с примыкающей дороги.


В результате маневра, Hyundai все-таки вынесло на встречную полосу, где в него врезался микроавтобус Ford Transit. О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.


Фото: иллюстрация

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