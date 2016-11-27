Микроавтобус протаранил иномарку, вылетевшую на встречку



По информации очевидцев, автомобиль Hyundai при входе в неуправляемый занос, на который его спровоцировало внезапно возникшее препятствие, вынужден резко вывернуть руль в сторону, чтобы не столкнуться с автомобилем, который выезжал с примыкающей дороги.