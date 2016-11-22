Омичу, устроившему пожар в жилом доме, грозит до 5 лет тюрьмы

Следователи полиции Таврического района возбудили угoловное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.
Инцидент произошел еще летом в одной из квартир дома по улице Привокзальная на станции Жатва. В ходе проверочных действий, общения с соседями и самой хозяйкой квартиры у полицейских появились основания полагать, что причиной происшествия был поджог. Проведенная пожаротехническая экспертиза позволила установить, что очагом возгорания была веранда дома, а причина случившегося - преступное деяние.
Хозяйка рассказала стражам порядке о ссоре с сожителем, которая предшествовала пожару. В ходе опроса 36-летний мужчина, имевший судимости за имущественные преступления, признался, что он решил уничтожить жилище после произошедшего конфликта.
Материальный ущерб оценен в 325 тысяч рублей. По факту случившегося поджога вoзбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ, санкция это статьи предусматривает наказание на срок до 5 лет.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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