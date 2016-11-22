Омичу, устроившему пожар в жилом доме, грозит до 5 лет тюрьмы

Следователи полиции Таврического района возбудили угoловное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.



Инцидент произошел еще летом в одной из квартир дома по улице Привокзальная на станции Жатва. В ходе проверочных действий, общения с соседями и самой хозяйкой квартиры у полицейских появились основания полагать, что причиной происшествия был поджог. Проведенная пожаротехническая экспертиза позволила установить, что очагом возгорания была веранда дома, а причина случившегося - преступное деяние.