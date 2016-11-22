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Омич, пытавшийся отрезать девушке голову бензопилой, сядет на 8 лет

22 ноября 2016, 13:10
Вину свою не признал.

Ранее, напомним, портал Gorod55.ru сообщал, что кровавая драма произошла в окрестностях деревни Травкино Омского района 16 июня 2016 года. Нетрезвый 27-летний Владимир Валдманис напал с бензопилой на свою бывшую знакомую. Девушка, пытавшаяся защитить от удара шею, получила множественные травмы, открытые переломы локтевых костей, а также рваные раны обоих предплечий.

Приговор по данному уголовному делу Омский районный суд города Омска вынес в понедельник, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Житель Омского района признан виновным в покушении на убийство своей знакомой при помощи бензопилы. Суд установил, что 16 июля вечером нетрезвый Валдманис из-за неприязненных отношений попытался убить свою знакомую, нанеся ей бензопилой многочисленные телесные повреждения. Мужчину остановили знакомые.

Свою вину Владимир Валдманис не признал. Приговор по делу: 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


Фото: иллюстрация

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