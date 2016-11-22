Омич, пытавшийся отрезать девушке голову бензопилой, сядет на 8 лет

Ранее, напомним, портал Gorod55.ru сообщал, что кровавая драма произошла в окрестностях деревни Травкино Омского района 16 июня 2016 года. Нетрезвый 27-летний Владимир Валдманис напал с бензопилой на свою бывшую знакомую. Девушка, пытавшаяся защитить от удара шею, получила множественные травмы, открытые переломы локтевых костей, а также рваные раны обоих предплечий.



Приговор по данному уголовному делу Омский районный суд города Омска вынес в понедельник, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.