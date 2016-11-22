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Дмитрий Медведев назвал дороги в городе «периодически исчезающими»

22 ноября 2016, 08:27
Состояние дорожной сети страны.

Свое мнение о состоянии дорожной сети российских городов премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил в ходе заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшем накануне, 21 ноября, в подмосковных Горках. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В частности, речь на заседании шла безопасных и качественных дорогах, состоянии ЖКХ и городской среды, малом бизнесе и поддержке предпринимательства.

Про дороги Дмитрий Медведев сказал, что без их развития, без строительства новых и ремонта существующих трасс, сложно говорить о какой-то положительной динамике развития регионов и России в целом. Нормальные дороги это не просто инженерные сооружения, но еще и развитие инфраструктуры городов, новые рабочие места и рост экономики в целом.

«С учётом только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. При этом состояние дорог во многих местах остаётся неудовлетворительным. Даже в крупных городах они периодически исчезают во время весенних паводков и осенних катаклизмов. Всё это приводит к многочисленным авариям и многим другим проблемам», - отметил Медведев.

Так все задачи сразу не решить, правительство выбрало два основных направления для работы: приведение в нормальное состояние дорог в населенных пунктах с населением свыше 500 тысяч человек и сокращение мест с наибольшей концентрацией ДТП в целом по стране. Это основные цели на ближайшие годы.


Фото: government.ru

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