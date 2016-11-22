Дмитрий Медведев назвал дороги в городе «периодически исчезающими»

Про дороги Дмитрий Медведев сказал, что без их развития, без строительства новых и ремонта существующих трасс, сложно говорить о какой-то положительной динамике развития регионов и России в целом. Нормальные дороги это не просто инженерные сооружения, но еще и развитие инфраструктуры городов, новые рабочие места и рост экономики в целом.