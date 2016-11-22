19-летний омич убил сотрудницу почты из-за сбоя работы компьютера

Тело 52-летней женщины, сотрудницы почты, было обнаружено 19 ноября в почтовом отделении села Большепесчанка Называевского района Омской области. На теле: множественные колото-резаные раны. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе активных совместных действий следствия и уголовного розыска в кратчайшие сроки установили подозреваемого – 19-летнего ранее не судимого жителя села.
Как оказалось, нападение на женщину молодой человек совершил из-за того, что в почтовом отделении на компьютере произошел сбой программы, и не смогла пройти операция по переводу денег.
Кроме убийства, подозреваемый совершил хищение денежных средств в сумме 1500 рублей и его действия «потянули» на другую статью – убийство, сопряженное с разбоем по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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