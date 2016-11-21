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Омскому Авангарду нужны Мартин Эрат и Роман Червенка

21 ноября 2016, 15:29
Но в процессе переговоров возникли проблемы.

Омский «Авангард» вел переговоры с чешскими нападающими Романом Червенкой и Мартином Эратом по поводу возможного возвращения форвардов в стан «ястребов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Изданием отмечается, что, несмотря на проявленный руководством омского клуба интерес, осуществить эти переходы не удалось, поскольку нынешние клубы чешских хоккеистов решили не отпускать игроков. В настоящее время Мартин Эрат защищает цвета «Брно» из Чехии, а Роман Червенка – за швейцарский «Фрибург».

Мартин Эрта присоединился к омичам по ходу прошлого сезона. После 40 матчей регулярного чемпионата нападающий записал на свой лицевой счет 5 заброшенных шайб и 19 голевых передач. В 10 играх серии плей-офф чешский хоккеист набрал 8 (1+7) очков.

Роман Червенка выступал в составе «Авангарда» с 2010 по 2012 год. За это время форвард выходил на лед в 137 встречах, в которых отметился 70 голами и 60 результативными передачами.


Фото: иллюстрация

#Новости#Хоккей#Спорт
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