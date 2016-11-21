Омскому Авангарду нужны Мартин Эрат и Роман Червенка

Омский «Авангард» вел переговоры с чешскими нападающими Романом Червенкой и Мартином Эратом по поводу возможного возвращения форвардов в стан «ястребов», сообщает «
Изданием отмечается, что, несмотря на проявленный руководством омского клуба интерес, осуществить эти переходы не удалось, поскольку нынешние клубы чешских хоккеистов решили не отпускать игроков. В настоящее время Мартин Эрат защищает цвета «Брно» из Чехии, а Роман Червенка – за швейцарский «Фрибург».
Мартин Эрта присоединился к омичам по ходу прошлого сезона. После 40 матчей регулярного чемпионата нападающий записал на свой лицевой счет 5 заброшенных шайб и 19 голевых передач. В 10 играх серии плей-офф чешский хоккеист набрал 8 (1+7) очков.
Роман Червенка выступал в составе «Авангарда» с 2010 по 2012 год. За это время форвард выходил на лед в 137 встречах, в которых отметился 70 голами и 60 результативными передачами.
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