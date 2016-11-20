Роспотребнадзор против виртуальной торговли алкоголем в Омске

В частности, надзорным органом установлены порядка 30 сайтов в сети Интернет, которые на своих страницах содержали информацию с коммерческими предложениями о продаже алкоголя. По этому факту в Куйбышевский районный суд города Омска направлены 24 заявления, основным требованием которых является признание информации, размещенной на 29 сайтах, незаконной и запрещенной для опубликования в сети «Интернет».