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Роспотребнадзор против виртуальной торговли алкоголем в Омске

20 ноября 2016, 15:19
Требования на закрытие 26-ти сайтов уже удовлетворены.

Известно, что торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации разрешена только при наличии определенной официальной документацией, другими словами, при наличии лицензии, которая выдается в соответствии с ФЗ №171 от 22 ноября 1995 года.

Данный федеральный закон регламентирует и регулирует производство и оборот алкогольной продукции на территории России.

В нарушении этого закона, в Омской области сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены и установлены случаи продажи дистанционным способом алкогольной продукции.

В частности, надзорным органом установлены порядка 30 сайтов в сети Интернет, которые на своих страницах содержали информацию с коммерческими предложениями о продаже алкоголя. По этому факту в Куйбышевский районный суд города Омска направлены 24 заявления, основным требованием которых является признание информации, размещенной на 29 сайтах, незаконной и запрещенной для опубликования в сети «Интернет».

По материалам пресс-службы УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
Фото: иллюстрация

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