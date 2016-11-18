Омских перевозчиков проверят из-за сбоев в работе

В отношении недобросовестных перевозчиков при наличии оснований прокуратура решит вопрос о их привлечении к административной ответственности по ч.3,4 ст.11.33 КоАП РФ (использование автобуса с характеристиками, отличными от тех, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозoк либо при ее отсутствии), а также ч.3,4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в oбласти транспорта с нарушениями предусмотренных лицензией условий). Кроме того, органам регионального контроля будет дана правовая оценка.