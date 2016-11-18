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Омских перевозчиков проверят из-за сбоев в работе

18 ноября 2016, 10:35
Проблемы при организации транспортного обслуживания омичей.

Прокуратура Омской области совместно с районными прокуратурами организовала проверку карт маршрутов и свидетельств об организации перевозок, соблюдения расписаний движения в деятельности АО "Омскоблавтотранс" и иных перевозчиков.

Задание о проведение в ноябре-декабре нынешнего года проверки выполнения омскими перевозчикам условий соответствующих договоров, карт маршрутов и свидетельств об осуществлении регулярных перевозок направлено территориальным прокурором в связи с участившимися сообщениями о возникающих сбоях при организации транспортного обслуживания омичей.

В отношении недобросовестных перевозчиков при наличии оснований прокуратура решит вопрос о их привлечении к административной ответственности по ч.3,4 ст.11.33 КоАП РФ (использование автобуса с характеристиками, отличными от тех, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозoк либо при ее отсутствии), а также ч.3,4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в oбласти транспорта с нарушениями предусмотренных лицензией условий). Кроме того, органам регионального контроля будет дана правовая оценка.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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