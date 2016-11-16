Налог на имущество для владельца квартиры в хрущевке возрастет в 5 раз

Владелец хрущевки по инвентаризационной стоимости за 2015 год должен уплатить 225 рублей налогов. Эта же квартира по кадастру в следующем году будет стоить – 251 рубль. Но эта сумма лишь 20% от реальной при расчете по кадастровой схеме. Государство определило плавный переход к полной оплате. В течение пяти лет каждый год будет прибавляться по 20% . Таким образом, через пять лет величина налога будет 100% и составит для хрущевки 47 кв. м порядка тысячи рублей.