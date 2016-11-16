Налог на имущество для владельца квартиры в хрущевке возрастет в 5 раз

Сегодня на пресс-конференции специалисты УФНС России по Омской области разъяснили особенности расчёта налога на имущество по кадастровой стоимости, который омичи увидят в уведомлениях в следующем году.
Но вначале налоговики представили информацию по налоговому периоду 2015 года. Как сообщает УФНС России по Омской области, в этом году срок уплаты имущественных налогов физлицами истекает – 1 декабря. По словам Татьяны Максименко, начальника отдела работы с налогоплательщиками, за 2015 год сформировано 1087248 налоговых уведомлений, из них 200 тысяч направлены омичам в электронном виде.
По расчетам налоговиков, общая сумма подлежащих к уплате в бюджет обязательств – 1946 млн. рублей. В том числе, транспортный налог – 1214 млн. рублей, земельный налог – 387 млн. рублей, налог на имущество – 345 млн. рублей.
«На 10 ноября, по информации казначейства, омичи уже заплатили 760 млн. рублей. Осталось две недели, мы ожидаем всплеск платежей»,- отметила Татьяна Максименко.
Кроме того, в этом году меняются правила предоставления льгот по налогу на имущество для пенсионеров. Теперь не платить налог можно только за одну имеющуюся в собственности квартиру.
Специалисты УФНС особо остановились на том, что в 2016 году омичи последний раз будут оплачивать налог на имущество по инвентаризационной стоимости. Со следующего года в уведомлениях будет указан налог, исчисленный исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Налоговики указывают, что изменение способа исчисления не обязательно вызовет увеличение налога. Так, для примера, был приведен расчет налога для старой хрущевки (площадь 47 кв. м), новостройки (88,9 кв. м) и частного дома (43,3 кв. м).
Владелец хрущевки по инвентаризационной стоимости за 2015 год должен уплатить 225 рублей налогов. Эта же квартира по кадастру в следующем году будет стоить – 251 рубль. Но эта сумма лишь 20% от реальной при расчете по кадастровой схеме. Государство определило плавный переход к полной оплате. В течение пяти лет каждый год будет прибавляться по 20% . Таким образом, через пять лет величина налога будет 100% и составит для хрущевки 47 кв. м порядка тысячи рублей.
С новостройкой расклад другой. За 2015 год владелец заплатит более 9 тысяч рублей, в следующем году – 1841 рубль (20% от полной стоимости), с увеличением каждый год, в течение пяти лет.
Владельцы частных домов площадью менее 50 кв. м вовсе не будут платить налог на имущество. К примеру, за 2015 год собственник дома площадью 43,3 кв. м по старой схеме заплатит 174 рубля, а по кадастровой – ноль рублей.
По всем вопросам, связанным с уплатой имущественных налогов физических лиц можно обратиться по телефону «горячей линии» УФНС России по региону – 35-95-22.