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Омская вода опасна, мэрия предупредила горожан

14 ноября 2016, 14:42
Сообщение департамента общественной безопасности.

Омские спасательные службы с наступлением по-зимнему морозной погоды констатировали факт образования ледостава на Иртыше. Лед на реке установился на одну неделю раньше в сравнении с прошлым годом, сообщает пресс-служба мэрии.

Андрей Соседко, являющийся представителем управления по делам ЧС и ГО департамента общественной безопасности администрации города, сообщил, что лед омских водоемов не прочен и тонок, в настоящее время выдержать человека он не способен. Также местами еще видны открытые участки воды.

В связи с этим, по словам Соседко, находиться на льду озер и рек крайне опасно для жизни. У водоемов необходимо обращать внимание на знаки, например, «Ловля рыбы запрещена» и «Выходить на лед запрещено».

Согласно данным ГУ МЧС РФ, факты несчастных случаев во время замерзания рек не являются редкостью. В этот период по стране в среднем гибнет около тысячи человек. Основными причинами подобных инцидентов является несоблюдение мер безопасности, а также алкогольное опьянение, в котором люди проявляют неадекватную реакцию на опасность.

Омичам специалисты управления по делам ЧС и ГО рекомендуют не выходить на неокрепший лед и соблюдать меры предосторожности. Также родителям ни в коем случае не стоит отпускать своих детей к водоемам без присмотра.


Фото: иллюстрация

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