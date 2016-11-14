Омская вода опасна, мэрия предупредила горожан

Согласно данным ГУ МЧС РФ, факты несчастных случаев во время замерзания рек не являются редкостью. В этот период по стране в среднем гибнет около тысячи человек. Основными причинами подобных инцидентов является несоблюдение мер безопасности, а также алкогольное опьянение, в котором люди проявляют неадекватную реакцию на опасность.