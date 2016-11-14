Мэр Омска решил потратить почти полмиллиарда на дороги

Как сообщила пресс-служба мэрии, в 2017 году затраты на содержание автодорог в городе увеличатся на 26%. Так решил мэр Вячеслав Двораковский.
Напомним, согласно представленному на публичных слушаниях проекту бюджета, в муниципальный дорожный фонд 2017 года заложено 664, 5 млн. рублей, из этой суммы 553 млн. рублей пойдет на текущий ремонт и содержание автомагистралей, что составляет около 83% от общих трат дорожного фонда.
Кроме того, по словам чиновников, в бюджете заложен 11 процентный рост расходов на обеспечение безопасности дорожного движения (строительство новых светофоров, установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) – общая сумма 67 млн. рублей. На строительство мостов, путепроводов, пешеходных переходов планируется потратить 31 млн. рублей.
Стоит напомнить, что в тоже время в городской администрации из года в год сокращают компенсацию межтарифной разницы для ПАТП. Так, в бюджете 2016 года субсидии муниципальным автохозяйствам определены в размере 351,8 млн. рублей, а в проекте бюджета-2017 всего 251 млн. рублей, при необходимой на год сумме порядка 700 млн. рублей.
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