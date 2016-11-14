Мэр Омска решил потратить почти полмиллиарда на дороги

Стоит напомнить, что в тоже время в городской администрации из года в год сокращают компенсацию межтарифной разницы для ПАТП. Так, в бюджете 2016 года субсидии муниципальным автохозяйствам определены в размере 351,8 млн. рублей, а в проекте бюджета-2017 всего 251 млн. рублей, при необходимой на год сумме порядка 700 млн. рублей.