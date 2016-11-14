Город55
ГлавноеВсе новости

Мэр Омска решил потратить почти полмиллиарда на дороги

14 ноября 2016, 13:47
Расходы на дороги увеличат.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в 2017 году затраты на содержание автодорог в городе увеличатся на 26%. Так решил мэр Вячеслав Двораковский.

Напомним, согласно представленному на публичных слушаниях проекту бюджета, в муниципальный дорожный фонд 2017 года заложено 664, 5 млн. рублей, из этой суммы 553 млн. рублей пойдет на текущий ремонт и содержание автомагистралей, что составляет около 83% от общих трат дорожного фонда.

Кроме того, по словам чиновников, в бюджете заложен 11 процентный рост расходов на обеспечение безопасности дорожного движения (строительство новых светофоров, установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) – общая сумма 67 млн. рублей. На строительство мостов, путепроводов, пешеходных переходов планируется потратить 31 млн. рублей.

Стоит напомнить, что в тоже время в городской администрации из года в год сокращают компенсацию межтарифной разницы для ПАТП. Так, в бюджете 2016 года субсидии муниципальным автохозяйствам определены в размере 351,8 млн. рублей, а в проекте бюджета-2017 всего 251 млн. рублей, при необходимой на год сумме порядка 700 млн. рублей.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Общество#Город#Бизнес#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31