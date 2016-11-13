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В Омске такси, вылетев на встречку, врезалось в Рено

13 ноября 2016, 08:01
Сообщение очевидцев.

Об аварии, в которой пострадал человек, пишут очевидцы в социальных сетях.


Дрожно-транспортное происшествие произошло прошлой ночью на одной из центральных улиц города – на улице Красный Путь.


По предварительной информации, авария произошла в районе городка Водников.


Как сообщают очевидцы, участниками ДТП стали два автомобиля - Honda Stream и Renault Logan. Предположительно, таксист за рулем Honda Stream вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся в Renault Logan.

В результате аварии пассажир последнего автомобиля трамирован, повреждена рука. Подробности уточняются.




Фото: vk.com/regik55

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