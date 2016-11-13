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Омич на ВАЗе насмерть сбил женщину

13 ноября 2016, 11:11
ДТП со смертельном исходом в Саргатском районе.

Накануне вечером в Саргатском районе была насмерть сбита женщина. За рулем автомобиля ВАЗ находился молодой омич, 24-летний мужчина, сообщается на сайте областного управления внутренних дел.

На место происшествия, сообщение о котором поступило 12 ноября в 18:40 в дежурную часть Саргатского отделения полиции, сразу же выехали оперативники и следственная группа. Полицейскими были вызваны медицинские работники.

Предварительно установлено: автоавария произошла в районном поселке Саргатское. Также отмечается, что у водителя автомобиля ВАЗ-2112, молодого мужчины 1992 года рождения, не обнаружено признаков алкогольного опьянения. При движении по улице Кооперативная в районном центре, около дома номер 56 автомобилист сбил пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения авто, в результате столкновения пешеход-женщина была госпитализирована в медучреждение, где от полученных травм скончалась.

Причины и обстоятельства, а также личность погибшей женщины устанавливаются в процессе назначенной проверки.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

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