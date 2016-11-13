Омич на ВАЗе насмерть сбил женщину

Предварительно установлено: автоавария произошла в районном поселке Саргатское. Также отмечается, что у водителя автомобиля ВАЗ-2112, молодого мужчины 1992 года рождения, не обнаружено признаков алкогольного опьянения. При движении по улице Кооперативная в районном центре, около дома номер 56 автомобилист сбил пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения авто, в результате столкновения пешеход-женщина была госпитализирована в медучреждение, где от полученных травм скончалась.



Причины и обстоятельства, а также личность погибшей женщины устанавливаются в процессе назначенной проверки.