Скачок цен на продукты в Омске

При этом на 11 из 25 социально значимых продовольственных товаров цена снизилась. В частности, сильнее всего подешевели белокочанная капуста – 15,5%, лук репчатый – 8,7%, яблоки – 4,8%. Кроме того, подешевели крупы: гречневая на 14,1%, пшено на 2,3%, рис на 0,7%. Среди продовольственных товаров снизилась цена на сахар (6,1%), подсолнечное масло (1,1%), говядина (0,9%), рыба мороженная (0,4%).