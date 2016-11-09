Скачок цен на продукты в Омске

Информацию об изменении стоимости продовольственных продуктов в Омске по итогам минувшего октября опубликовал Омскстат.
Согласно результатам проведенного выборочного обследования омского потребительского рынка, по итогам октября отмечается повышение цены на картофель (16,9%), куриные яйца (8,1%), сливочное масло (6,0%), кур (3,2%), пастеризованное и стерилизованное молоко (2,4% и 2,2% соответственно). Цены хлеба из смеси пшеничной и ржаной муки, баранины, свинины, вермишели повысились в границах от 0,1% до 0,4%
При этом на 11 из 25 социально значимых продовольственных товаров цена снизилась. В частности, сильнее всего подешевели белокочанная капуста – 15,5%, лук репчатый – 8,7%, яблоки – 4,8%. Кроме того, подешевели крупы: гречневая на 14,1%, пшено на 2,3%, рис на 0,7%. Среди продовольственных товаров снизилась цена на сахар (6,1%), подсолнечное масло (1,1%), говядина (0,9%), рыба мороженная (0,4%).
Отмечается, что в Омском регионе стоимость социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в настоящее время является одной из самых низких в Сибири.
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