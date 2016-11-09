Омичка на иномарке сбила девочку на регулируемом пешеходном переходе

На улицу 1-я Трамвайная сразу же выехали оперативники. По предварительным данным, поступившим от следственно-оперативной группы, за рулем автомобиля KIA, совершившего наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, находилась молодая женщина 1979 года рождения. Автоледи без признаков алкогольного опьянения двигалась по улице 1-я Трамвайная по направлению к улице Леонова. Но на пересечении с улицей Воровского омичка на иномарке сбила 14-летнюю девочку.