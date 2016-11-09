Омичка на иномарке сбила девочку на регулируемом пешеходном переходе

В утренние часы 9 ноября на пешеходном переходе со светофором в Ленинском округе сбита несовершеннолетняя девочка.
Об этом происшествии информация поступила к дежурным полицейским УГИБДД сегодня в 8 часов 25 минут, сообщает сайт региональной автоинспекции.
На улицу 1-я Трамвайная сразу же выехали оперативники. По предварительным данным, поступившим от следственно-оперативной группы, за рулем автомобиля KIA, совершившего наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, находилась молодая женщина 1979 года рождения. Автоледи без признаков алкогольного опьянения двигалась по улице 1-я Трамвайная по направлению к улице Леонова. Но на пересечении с улицей Воровского омичка на иномарке сбила 14-летнюю девочку.
Стоит отметить, что несовершеннолетний ребенок переходил дорогу по проезжей части в направлении слева направо по ходу движения иномарки.
Итог ДТП: подросток обратилась к медикам за помощью.
По факту данной аварии назначена дополнительная проверка, в процессе которой будут выяснены и установлены причины и обстоятельства происшествия.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved