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Омичка на иномарке сбила девочку на регулируемом пешеходном переходе

9 ноября 2016, 17:18
Подростку понадобилась медицинская помощь.

В утренние часы 9 ноября на пешеходном переходе со светофором в Ленинском округе сбита несовершеннолетняя девочка.

Об этом происшествии информация поступила к дежурным полицейским УГИБДД сегодня в 8 часов 25 минут, сообщает сайт региональной автоинспекции.

На улицу 1-я Трамвайная сразу же выехали оперативники. По предварительным данным, поступившим от следственно-оперативной группы, за рулем автомобиля KIA, совершившего наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, находилась молодая женщина 1979 года рождения. Автоледи без признаков алкогольного опьянения двигалась по улице 1-я Трамвайная по направлению к улице Леонова. Но на пересечении с улицей Воровского омичка на иномарке сбила 14-летнюю девочку.

Стоит отметить, что несовершеннолетний ребенок переходил дорогу по проезжей части в направлении слева направо по ходу движения иномарки.

Итог ДТП: подросток обратилась к медикам за помощью.

По факту данной аварии назначена дополнительная проверка, в процессе которой будут выяснены и установлены причины и обстоятельства происшествия.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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