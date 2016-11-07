В Омске убили фотографа, а затем пытались взорвать его квартиру

Ранее: в первых числах ноября девушка обнаружила труп своего 59-летнего брата в одной из квартир многоэтажного дома на улице Завертяева. Следственной группой были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено: подозреваемый пришел в гости к мужчине, занимавшемуся фотографией в домашних условиях, чтобы его ограбить. Об обладателе дорогостоящего оборудования он узнал от своей знакомой девушки, которую фотограф ранее снимал. После совместного распития алкоголя, мужчина потребовал от хозяина квартиры информацию о том, где лежат деньги.