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В Омске убили фотографа, а затем пытались взорвать его квартиру

7 ноября 2016, 15:34
Идет расследование.

По подозрению в совершении убийства фотографа-любителя задержан 35-летний мужчина без определенного места жительства, ранее уже судимый за убийство.

По данному факту следователями СУ СК РФ по Омской области заведено уголовное дело по признакам преступления «Убийство», которое предусматривается ст. 105 Уголовного Кодекса РФ.

Ранее: в первых числах ноября девушка обнаружила труп своего 59-летнего брата в одной из квартир многоэтажного дома на улице Завертяева. Следственной группой были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено: подозреваемый пришел в гости к мужчине, занимавшемуся фотографией в домашних условиях, чтобы его ограбить. Об обладателе дорогостоящего оборудования он узнал от своей знакомой девушки, которую фотограф ранее снимал. После совместного распития алкоголя, мужчина потребовал от хозяина квартиры информацию о том, где лежат деньги.

Не получив вразумительного ответа, гость начал избивать фотографа до тех пор, пока тот не потерял сознание. После этого мужчина забрал все ценные вещи, включая фотоаппарат. При этом выдернул даже провода, которые впоследствии сдал в пункт приема цветных металлов. Рассчитывая «замести следы», молодой омич включил газовые конфорки, не учтя того факта, что у хозяина на газовые приборы были установлены счетчики газ-контроля.

Тело умершего брата обнаружила сестра 2 ноября в его собственной квартире. Она пришла навестить родственника, потому что тот не отвечал на ее телефонные звонки.

Накануне подозреваемый в совершении убийства омич был задержан, а сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следкома о заключении его под стражу. В настоящее время расследование дела продолжается.

По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
Фото: иллюстрация

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