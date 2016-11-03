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Прокуратура заставила главу минобра уволить с работы жену сына

3 ноября 2016, 11:58
Служебный контракт расторгнут.

По представлению прокуратуры Омской области министру образования пришлось уволить с работы свою сноху.

По результатам прокурорской проверки, основанием которой стал запрос, поступивший из СМИ, выявлены, а затем устранены нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в деятельности областного министерства образования, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Установлено: 10 августа 2015 года в отдел лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и контролю министерства образования Омской области поступила на службу жена сына министра образования.

Этот факт обозначает прямое подчинение государственного служащего своему родственнику. В итоге, по представлению прокуратуры, чиновнику пришлось расторгнут служебный контракт со своей снохой.

Ранее портал Gorod55.ru писал о подобном случае, но только в городской администрации. Мэру города пришлось расторгнуть трудовой договор по инициативе работника с Сергеем Козубовичем, возглавлявшим пост директора департамента строительства почти 11 лет. История связана с трудоустройством на службу дочери Козубовича – Александры - в ведомство, возглавляемое ее отцом.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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