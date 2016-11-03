Прокуратура заставила главу минобра уволить с работы жену сына

Ранее портал Gorod55.ru писал о подобном случае, но только в городской администрации . Мэру города пришлось расторгнуть трудовой договор по инициативе работника с Сергеем Козубовичем, возглавлявшим пост директора департамента строительства почти 11 лет. История связана с трудоустройством на службу дочери Козубовича – Александры - в ведомство, возглавляемое ее отцом.