Прокуратура заставила главу минобра уволить с работы жену сына

По представлению прокуратуры Омской области министру образования пришлось уволить с работы свою сноху.
По результатам прокурорской проверки, основанием которой стал запрос, поступивший из СМИ, выявлены, а затем устранены нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в деятельности областного министерства образования, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Установлено: 10 августа 2015 года в отдел лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и контролю министерства образования Омской области поступила на службу жена сына министра образования.
Этот факт обозначает прямое подчинение государственного служащего своему родственнику. В итоге, по представлению прокуратуры, чиновнику пришлось расторгнут служебный контракт со своей снохой.
Ранее портал Gorod55.ru писал о подобном случае, но только в
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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