Мэрия Омска подготовила 70 тысяч тонн противогололедной смеси

Омская дорожная служба встречает зиму. Более четырех сотен специальных машин готовы работать в круглосуточном режиме. Почти 70 тысяч тонн противогололедной смеси приготовлено для использования на дорогах Омска.
50 миллионов на обновление уборочной техники
На зимний режим омские дорожники перешли с 15 октября. Большая часть техники универсальная, может использоваться и зимой, и летом. Всего подготовлено 450 машин. Из них 90 автомобилей оборудованы плужно-щеточными механизмами, 94 самосвала, 35 пескоразбрызгивателей, более 40 снегопогрузчиков. Работы ведутся круглосуточно.
«Как и в прошлые годы, в работах в дневное время будет задействовано до 220 единиц техники, исключая часы пик, и до 200 единиц техники — в ночное время, чтобы не создавать помехи для движения транспорта», - рассказал Владимир Казимиров, директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска.
По данным департамента городского хозяйства, сегодняшняя оснащенность БУ УДХБ техникой составляет 55% от потребности, а износ машин более 80%. По словам Владимира Казимирова, примерно 75 процентов техники предприятия – машины выпуска 70-80 годов.
До конца года коммунальщики рассчитывают приобрести 63 единицы новой техники. Деньги на это есть. В городском бюджете выделено 50 миллионов рублей.
«В частности, это будут 5 современных снегопогрузчиков (по одному в каждый округ), 15 самосвалов-КамАЗ («пятнадцатитонников»), 15 тракторов и другая техника», - отметил Казимиров.
Закуплено около 60 тысяч тонн песка и соли
В Омске в качестве противогололедных материалов используется только пескосоляная смесь. Применение многокомпонентных противогололедных реагентов в зимний период 2016-2017 года не планируется. Как объяснили в департаменте городского хозяйства, закупать жидкие или твердые сложные реагенты не позволяет бюджет.
По словам специалистов городского хозяйства, по расчетам городу потребуется на зимний период 65 тысяч тонн песка и 6,5 тысяч тонн соли. Сегодня уже закуплено 53, 9 тысяч тонн песка (83%) и 5,6 тысяч тонн соли (86%).
В департаменте городского хозяйства порталу Gorod55.ru уточнили суммы затрат заложенных в бюджете на закупку песка и соли. 16 млн. 510 тысяч рублей на песок, 14 млн. 759 тысяч рублей – цена соли. По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, бюджетная обеспеченность содержания дорог составляет около 20% от нормативной потребности.
Не хватает людей и техники
Проблема, с которой могут столкнуться дорожники нынешней зимой – нехватка техники и людей. «В случае обильных снегопадов потребуется привлечение техники сторонних организаций», - подчеркнул Евгений Фомин. По данным департамента на уборке снега в зимний период 2016-2017 годов планируется задействовать 840 человек, что составляет примерно половину (56%) от нормативной потребности. Сегодня, по данным городского департамента хозяйства, средняя заработная плата работников, занятых на содержании дорог - 21903 рубля.
С октября во всех дорожно-эксплуатационных участках сформированы специальные механизированные звенья для круглосуточного режима работы. Необходимость таких бригад подтвердил и первый обильный снегопад. В последних числах месяца, только за один день 26 октября вывезли более 164 куб. мм снега и 700 куб. м мусора. Для предупреждения гололеда за сутки было использовано 600 тонн смеси песка и соли.
За зиму в Омске вывозят до 600 тысяч куб. м снега
Потребность Омска в уборочной технике составляет не менее 1000 единиц транспорта, отмечают специалисты. Но даже при такой серьезной нехватке, которая сегодня существует (в наличии около 450 единиц) работники городской дорожной службы вывозят за зимний период около 600 тысяч куб. м снега. Для сравнения, двумя годами ранее эти объемы были гораздо скромнее – до 200 тысяч куб. м.
Стоит отметить, что муниципальные дорожники обслуживают лишь 1/10 часть территории Омска, автомобильные дороги, парки скверы, пешеходные зоны. Придомовые территории содержат управляющие компании и предприятия. «У каждого хозяйствующего субъекта своя зона ответственности за содержание прилегающих территорий – у предприятий, учреждений, организаций»,- подчеркнул директор БУ УДХБ Владимир Казимиров.
Как отмечает чиновник, в этом году они намерены ужесточить контроль за обеспечением чистоты и порядка на территории. С начала 2016 года уже было выдано 9597 протоколов об административных правонарушений и около 50 тысяч уведомлений в отношении лиц допустивших нарушение Правил благоустройства, утвержденных мэрией. Наказание для должностных лиц в таких случаях от 5000 до 20000 рублей, для юридических от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.