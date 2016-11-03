Мэрия Омска подготовила 70 тысяч тонн противогололедной смеси

Как отмечает чиновник, в этом году они намерены ужесточить контроль за обеспечением чистоты и порядка на территории. С начала 2016 года уже было выдано 9597 протоколов об административных правонарушений и около 50 тысяч уведомлений в отношении лиц допустивших нарушение Правил благоустройства, утвержденных мэрией. Наказание для должностных лиц в таких случаях от 5000 до 20000 рублей, для юридических от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

