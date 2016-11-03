Из-за проблем с транспортным сообщением омичи запрягают лошадей

Жители деревни Верхний Карбуш, стараясь привлечь внимание общественности к проблеме транспортного сообщения между своим населенным пунктом и городом, устроили своеобразный флешмоб. Они начали запрягать лошадей в сани, сопровождая такую повозку плакатом с надписью: «Это вам не шутка – сельская маршрутка».
Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что после пикетов, устроенных активистами населенного пункта перед зданием облправительства, представители регионального минпрома встретились с жителями деревни и обсудили ряд важных вопросов, касающихся транспортного сообщения между населенным пунктом и городом. Результатом той встречи стало
Сегодня, 3 ноября, в 11 часов общественники вновь приглашают всех граждан, которых коснулась такая же проблема, на митинг, основная цель которого защита интересов жителей малых сел и деревень, лишенных комфортных условий проживания из-за отсутствия надлежащего транспортного сообщения, сообщает
Отмечается, что ответной реакцией на фотографии, опубликованные в социальных сетях, стала масса комментариев и репостов. В основном, пользователи интересуются, сколько стоит проезд в таком экологически чистом транспорте.