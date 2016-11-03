Из-за проблем с транспортным сообщением омичи запрягают лошадей



Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что после пикетов, устроенных активистами населенного пункта перед зданием облправительства, представители регионального минпрома встретились с жителями деревни и обсудили ряд важных вопросов, касающихся транспортного сообщения между населенным пунктом и городом. Результатом той встречи стало введение дополнительного, четвертого маршрута «МЕГА-Верхний Карбуш». Но, видимо, что-то пошло не так, если омичи вновь прибегают к радикальным мерам.