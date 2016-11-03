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Из-за проблем с транспортным сообщением омичи запрягают лошадей

3 ноября 2016, 10:19
Сельский флэшмоб.

Жители деревни Верхний Карбуш, стараясь привлечь внимание общественности к проблеме транспортного сообщения между своим населенным пунктом и городом, устроили своеобразный флешмоб. Они начали запрягать лошадей в сани, сопровождая такую повозку плакатом с надписью: «Это вам не шутка – сельская маршрутка».


Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что после пикетов, устроенных активистами населенного пункта перед зданием облправительства, представители регионального минпрома встретились с жителями деревни и обсудили ряд важных вопросов, касающихся транспортного сообщения между населенным пунктом и городом. Результатом той встречи стало введение дополнительного, четвертого маршрута «МЕГА-Верхний Карбуш». Но, видимо, что-то пошло не так, если омичи вновь прибегают к радикальным мерам.


Сегодня, 3 ноября, в 11 часов общественники вновь приглашают всех граждан, которых коснулась такая же проблема, на митинг, основная цель которого защита интересов жителей малых сел и деревень, лишенных комфортных условий проживания из-за отсутствия надлежащего транспортного сообщения, сообщает ГТРК «Омск».


Отмечается, что ответной реакцией на фотографии, опубликованные в социальных сетях, стала масса комментариев и репостов. В основном, пользователи интересуются, сколько стоит проезд в таком экологически чистом транспорте.



#Новости#Транспорт#Главное#Город#Общество
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