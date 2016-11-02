Омичи полезут на стену

Стоит отметить, что в Омске на летнее время устанавливался скалодром на территории Парка культуры и отдыха «Зеленый остров», где каждый желающий мог стать участником мастер-классов. На зимнее время мобильный скалодром используется на других площадках для проведения занятий и соревнований.