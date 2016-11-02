Омичи полезут на стену

В праздничные дни, с 4 по 6 ноября, в Омске на базе спортивного комплекса «Энергия» пройдет открытый чемпионат и первенство города по скалолазанию, сообщает пресс-служба омской мэрии.
В чемпионате примут участие более 250 спортсменов из Омска, Новосибирска, Томска, Рубцовска.
В течение трех дней спортсмены примут участие в соревнованиях на скорость и на трудность. В финале встретятся те, кто покажет наиболее высокие результаты в каждой возрастной группе.
Соревнования организует городской департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с Федерацией скалолазания «Спортивный клуб «Вертикаль».
Стоит отметить, что в Омске на летнее время устанавливался скалодром на территории Парка культуры и отдыха «Зеленый остров», где каждый желающий мог стать участником мастер-классов. На зимнее время мобильный скалодром используется на других площадках для проведения занятий и соревнований.
Адрес спортивного комплекса «Энергия»: г. Омск, улица Челюскинцев, 98/1
Дата и время торжественного открытия соревнований: 4 ноября, 13:00
По материалам пресс-службы департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта городской администрации