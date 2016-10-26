В Омске посадили еще одного сообщника по ОПГ экс-звезды «Дома-2»

Накануне в Омске Куйбышевским районным судом провозглашен приговор одному из членов преступной группировки, целью которой была незаконная банковская деятельность. Общий объем нелегально обналиченных средств – более 1,6 млрд. рублей, сообщает сайт областной прокуратуры.
Советник гендиректора ООО «СУБ МПК», 51-летний Игорь Кузьмин, признан виновным в преступлении, совершенном организованной группировкой с целью извлечения дохода в особо крупном размере.
Из зала суда: в мае 2011 года Кузьмин вступил в ряды ОПГ, заманчивое предложение ему сделал знакомый, который позже стал лидером группировки Николай Трофимов. Главная задача преступной организации – обналичивание денежных средств через счета фиктивных фирм и организаций, которые в основном осуществляли деятельность в сфере питания и торговли.
Преступная деятельность продолжалась в течение 2 лет. За это время, без регистрации и лицензии, сообщниками выполнялись функции нелегального расчетно-кассового центра; соучастники ОПГ открывали и вели счета, предоставляли услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Комиссия, взимаемая за операции, составляла 0,4-3,5 процентов.
Так, за все время деятельности группировки всем ее членам, включая Трофимова, Кузьмина и еще четырех человек, удалось «заработать» по 29 миллионов рублей. Общий же объем нелегальных банковских операций превысил 1,6 миллиардов рублей.
Во время следствия у обвиняемых изъяты деньги наличными в сумме 20 млн. рублей, а также хранившиеся на арестованных счетах подставных фирм денежные средства на сумму более миллиона рублей.
Трофимов и Кузьмин полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому их уголовные дела выделены в отдельное производство. Таким образом, по решению суда, Кузьмин приговорен на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф – 80 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ранее лидер ОПГ Николай Трофимов осужден на 2 года ИК общего режима.
Оба члена преступной группировки после оглашения приговора взяты под стражу в зале суда.
Уголовное дело в отношении сообщников Трофимова и Кузьмина в настоящее время рассматривается в суде. Ранее портал Gorod55.ru уже писал об
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