В Омске посадили еще одного сообщника по ОПГ экс-звезды «Дома-2»

Из зала суда: в мае 2011 года Кузьмин вступил в ряды ОПГ, заманчивое предложение ему сделал знакомый, который позже стал лидером группировки Николай Трофимов. Главная задача преступной организации – обналичивание денежных средств через счета фиктивных фирм и организаций, которые в основном осуществляли деятельность в сфере питания и торговли.