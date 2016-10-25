Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске сгорел автоцентр с автомобилями, тушили 12 часов

25 октября 2016, 19:05
Уточненные данные.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области уточняет детали ночного пожара, произошедшего с 24 на 25 октября.

Когда пожарные расчеты прибыли на место, огнем был охвачен уже весь автоцентр с ремонтной зоной СТО, складскими помещениями и автомобилями. Горение наблюдалось внутри по всей площади.

Очаг пожара установлен: это был автомобиль, находившийся в ремонтной зоне.

Площадь пожара составила 1101 квадратных метров. Огнем повреждены сгораемые конструкции здания автоцентра и внутренняя отделка автомойки. Автомобили, находившиеся в СТО, восстановлению не подлежат.

Из-за сложной конструкции здания СТО пожар тушили около 12 часов. Привлекались 14 спецавтомобилей, 61 человек личного состава, 12 звеньев газодымозащитной службы (посменно).

Причины пожара установит следственно-оперативная группа.

#Новости#Происшествия#Бизнес#Авто#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31