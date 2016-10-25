В Омске сгорел автоцентр с автомобилями, тушили 12 часов

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области уточняет детали ночного пожара, произошедшего с 24 на 25 октября.
Когда пожарные расчеты прибыли на место, огнем был охвачен уже весь автоцентр с ремонтной зоной СТО, складскими помещениями и автомобилями. Горение наблюдалось внутри по всей площади.
Очаг пожара установлен: это был автомобиль, находившийся в ремонтной зоне.
Площадь пожара составила 1101 квадратных метров. Огнем повреждены сгораемые конструкции здания автоцентра и внутренняя отделка автомойки. Автомобили, находившиеся в СТО, восстановлению не подлежат.
Из-за сложной конструкции здания СТО пожар тушили около 12 часов. Привлекались 14 спецавтомобилей, 61 человек личного состава, 12 звеньев газодымозащитной службы (посменно).
Причины пожара установит следственно-оперативная группа.