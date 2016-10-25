В Омске построят новую транспортную развязку с путепроводом за 1 млрд

Также Илья Трушников добавил, что срок начала строительства новой развязки пока не определён. Проект лишь включен в адресно-инвестиционный план на будущий год. Но уже сейчас, по словам чиновника, понятно, что проект очень большой, и строительство будет состоять из нескольких этапов. Планируется возвести два путепровода в сторону Московки и обратно. Это позволит разгрузить транспортные потоки, а за счет закрытия поворота с улицы Барабинской, значительно снизить аварийность на этом участке магистрали.