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В Омске построят новую транспортную развязку с путепроводом за 1 млрд

25 октября 2016, 11:25
В Омске построят новую транспортную развязку с путепроводом за 1 млрд

В 2017 году в Омске планируют начать строительство нового путепровода на Московке. Об этом редакции портала Gorod55.ru сообщили в мэрии.

По словам директора департамента строительства Омска Ильи Трушникова, это первоочередная задача в планах ведомства. Возведение данного объекта позволит значительно снизить транспортное напряжение на этом участке. Предполагается, что стоимость проекта составит не менее 1,2 млрд рублей. Точная цифра будет определена в ходе предпроектных работ.

Стоит напомнить, что стоимость запущенного в эксплуатацию в начале сентября этого года путепровода в районе улицы 15-й Рабочей превысила 715 млн. рублей.

Также Илья Трушников добавил, что срок начала строительства новой развязки пока не определён. Проект лишь включен в адресно-инвестиционный план на будущий год. Но уже сейчас, по словам чиновника, понятно, что проект очень большой, и строительство будет состоять из нескольких этапов. Планируется возвести два путепровода в сторону Московки и обратно. Это позволит разгрузить транспортные потоки, а за счет закрытия поворота с улицы Барабинской, значительно снизить аварийность на этом участке магистрали.

Кроме этого, в адресную программу депстроительства Омска планирует внести реконструкцию дорожного полотна по улице Завертяева, а также строительства дороги от метромоста до гипермаркета ОБИ в микрорайоне Прибрежный. Сроки возведения всех объектов будут зависеть, в первую очередь, от финансирования.


Фото: иллюстрация

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