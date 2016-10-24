В Омске за незаконное пересечение границы платят 1200 долларов

В зале суда: в конце июля гражданка Рахманова была проинформирована сотрудником пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области о том, что ей запрещен въезд на территорию России в течение 10 лет. Однако, Рахманова, будучи в Узбекистане, решила въехать в Россию незаконным путем, для того, чтобы там вести трудовую деятельность.