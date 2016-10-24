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В Омске за незаконное пересечение границы платят 1200 долларов

24 октября 2016, 11:36
Вынесен приговор.

В Омской области судом вынесен приговор в отношении 50-летней женщины, которая незаконно пересекла государственную границу.

За содеянное правонарушение, предусмотренное статьей 322 УК РФ, Зайнаб Рахманова проведет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В зале суда: в конце июля гражданка Рахманова была проинформирована сотрудником пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области о том, что ей запрещен въезд на территорию России в течение 10 лет. Однако, Рахманова, будучи в Узбекистане, решила въехать в Россию незаконным путем, для того, чтобы там вести трудовую деятельность.

Прибегнув к помощи третьих (неустановленных) лиц, которые за отдельное вознаграждение в сумме 1200 долларов США, организовали женщине незаконное пересечение границы из Казахстана в Россию.

В августе этого года Рахманова, минуя пункты пропуска, все-таки была задержана в Называевском районе в момент пересечения границы сотрудниками ПС ФСБ России по Омской области.

В суде женщина полностью признала свою вину.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области

Фото: иллюстрация

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