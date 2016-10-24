Страшное убийство в Омске, задержаны студент и рукопашник

Подозреваемые – под стражей, следствие продолжается. Отрабатываются различные версии совершения преступления, ни одна из которых на данный момент не является приоритетной, устанавливается мотив. Параллельно следственными органами проверяется информация о том, были ли ранее подозреваемыми совершены противоправные действия.