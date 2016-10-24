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Страшное убийство в Омске, задержаны студент и рукопашник

24 октября 2016, 09:51
Убийство в Ленинском округе.

Следователями омского управления следкома раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в Омске 1 октября.

Осенним утром в Ленинском округе города было обнаружено тело мужчины 32-х лет с явными признаками насильственной смерти. Омскими следователями возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление раскрыто, что называется, по горячим следам, благодаря тесному сотрудничеству омских следователей и полицейских. Буквально в течение трех суток установлены предположительные подозреваемые. Ими оказались два омича, которым по 24 года.

Первый – студент 3-го курса омского ВУЗа, второй – неработающий молодой человек, спортсмен-рукопашник, имеющий разряд кандидата в мастера спорта.

Подозреваемые – под стражей, следствие продолжается. Отрабатываются различные версии совершения преступления, ни одна из которых на данный момент не является приоритетной, устанавливается мотив. Параллельно следственными органами проверяется информация о том, были ли ранее подозреваемыми совершены противоправные действия.

По материалам СУ СК РФ по Омской области

Фото: иллюстрация

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