На севере области незаконно вырубили леса на миллионы рублей

По информации регионального ГУ лесного хозяйства, в этом году гослесинспекторами в Тарском районе организовано более двухсот мероприятий по факту обнаружения незаконных лесных вырубок, из них 50 - совместно с полицейскими, 70 – совместно со спецбригадами, - сообщает сайт Омская Губерния.
В итоге выявлено восемь фактов незаконной рубки леса, общим объемом 401 куб. м. По оценке специалистов, принесенный ущерб составляет 4,4 млн. рублей.
На данный момент все случаи зафиксированы и переданы в следственные органы для того, чтобы были установлены причастные к правонарушениям лица. Всего же, с начала действия срецрейдов, к административной ответственности привлечено 4 лица. Стоит отметить, что одно дело передано в суд для привлечения виновника к уголовной ответственности и предъявления ему иска на возмещение вреда.
Для осуществления более полного и быстрого пресечения в северных лесах области фактов незаконной рубки к патрулированию привлечены 15 общественных лесных инспекторов. Профильным ведомством приобретены видеорегистраторы и фотоловушки, улучшена оснащенность инспекторов.
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