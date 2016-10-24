На севере области незаконно вырубили леса на миллионы рублей

На данный момент все случаи зафиксированы и переданы в следственные органы для того, чтобы были установлены причастные к правонарушениям лица. Всего же, с начала действия срецрейдов, к административной ответственности привлечено 4 лица. Стоит отметить, что одно дело передано в суд для привлечения виновника к уголовной ответственности и предъявления ему иска на возмещение вреда.