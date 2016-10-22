Десять тысяч лет истории Омска

Тысячелетняя история Омска хранится в одном из зданий на улице Музейной. Те, кто работают здесь, ищут и сохраняют исторические факты, которые ранее не акцентировались, не транслировались, были неизвестны либо забыты. Здесь, в Омском музее просвещения, хранится уникальная археологическая коллекция, настоящим сокровищем которой стал вытянутый череп из средневекового захоронения периода гуннского нашествия (4-5 века). Череп отсылает нас к мировой истории, великому переселению народов, племенам гуннов, разрушивших Рим. В захоронении в Тарском районе, где был обнаружен череп, также найдены бронзовые гривны и железные ножички, там же - глиняная посуда, сделанная в Сибири.