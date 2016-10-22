Десять тысяч лет истории Омска

Под обозным сараем в Омской крепости оказался могильник эпохи бронзы. Во время реконструкции Никольского собора найден могильник андроновского времени, ему три с половиной тысячи лет.
Тысячелетняя история Омска хранится в одном из зданий на улице Музейной. Те, кто работают здесь, ищут и сохраняют исторические факты, которые ранее не акцентировались, не транслировались, были неизвестны либо забыты. Здесь, в Омском музее просвещения, хранится уникальная археологическая коллекция, настоящим сокровищем которой стал вытянутый череп из средневекового захоронения периода гуннского нашествия (4-5 века). Череп отсылает нас к мировой истории, великому переселению народов, племенам гуннов, разрушивших Рим. В захоронении в Тарском районе, где был обнаружен череп, также найдены бронзовые гривны и железные ножички, там же - глиняная посуда, сделанная в Сибири.
В коллекции музея есть окаменевший фрагмент дерева, превращающийся в каменный уголь. Его нашли на берегу реки и принесли в музей. Иртыш нередко преподносит омичам «исторические сюрпризы», а найденные в регионе каменные орудия удревненяют историю города на десятки тысяч лет. «Если собрать все данные по находкам на территории региона, в том числе по каменным орудиям, и немного мифологизировать, можно утверждать, что
Недавно в музее отреставрирована и экспонирована металлическая сабля десятого-одиннадцатого века, с рукояткой - единственная в Омском Прииртышье и единственная такой сохранности. Сабля была найдена в могильнике предков южных хантов, в Тарском районе. Всего в коллекциях Омского музея просвещения хранится порядка семи тысяч единиц экспонатов, значительный объем исторических свидетельств древней, средневековой и современной истории.