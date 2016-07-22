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В Омске такси налетело на бордюр – пострадал 3-месячный ребенок

22 июля 2016, 11:52
В Омске такси налетело на бордюр – пострадал 3-месячный ребенок

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе Омска на улице 22-го Декабря поступило в дежурную часть накануне во второй половине дня.

Предварительно установлено, что водитель службы такси на а/м «Renault Logan», мужчина 1993 г.р., двигаясь по виадуку, в районе спуска на улицу 5-я Кировская, не справился с управлением и налетел на бордюр, расположенный слева по ходу движения.

В автоаварии пострадал пассажир такси – 3-месячная девочка. Она доставлена в больницу.

Ребенок во время поездки находился в машине на руках у мамы, без детского удерживающего устройства, что является нарушением правил перевозки несовершеннолетних. Полиция проводит проверку произошедшего.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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