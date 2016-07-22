В 300-летие Омска вложили 15 миллиардов рублей

Накануне, 21 июля, в Омске прошла большая пресс-конференция о готовности города к празднованию 300-летнего юбилея. На вопросы журналистов об экономике и благоустройстве города отвечал лично мэр Вячеслав Двораковский.
По словам мэра, 300-летие – это отметка определенного этапа развития города, а не «конечный пункт». За последние четыре года на подготовку объектов к юбилею Омска потрачено около 15 миллиардов рублей. Средства шли на строительство и благоустройство омских улиц, объекты инженерной инфраструктуры, объекты образования и спорта. Только за 2015 год в Омске благодаря инвесторам было обустроено множество спортивных объектов (уличные тренажерные комплексы, оборудование для подготовки к ГТО, хоккейные площадки и мини-стадионы).
- 10 миллиардов относятся к бюджетным средствам, а остальные деньги – внебюджетные источники, - сообщили порталу Gorod55 в пресс-службе Администрации Омска.
В разговоре о городских достопримечательностях упомянули Омскую крепость, на территорию которой претендует частный инвестор. Максимум, на который сможет рассчитывать бизнесмен – один из объектов крепости, выделенный под небольшую гостиницу.
Также Двораковский надеется, что Омск в ближайшие годы вернет себе статус «города-сада». Однако на сегодня, по его словам, 60% омских деревьев из-за возраста не выполняют ни эстетическую, ни экологическую функции. В качестве иллюстрации своего тезиса мэр напомнил о ситуации в Амуре, где недавний микрошквал повредил множество зеленых насаждений. Сейчас, снося одно дерево, администрация высаживает три крупномера. И если в прошлом году в Омске было высажено 8 тысяч деревьев, то в этом планируется на две тысячи больше. В зеленом строительстве мэр рассчитывает на поддержку Титана, РЖД, завода им. Баранова и других социальных партнеров. К слову, в преддверии юбилея администрация города планирует высадить в омских парках и скверах более одного миллиона цветов.