В 300-летие Омска вложили 15 миллиардов рублей

Также Двораковский надеется, что Омск в ближайшие годы вернет себе статус «города-сада». Однако на сегодня, по его словам, 60% омских деревьев из-за возраста не выполняют ни эстетическую, ни экологическую функции. В качестве иллюстрации своего тезиса мэр напомнил о ситуации в Амуре, где недавний микрошквал повредил множество зеленых насаждений. Сейчас, снося одно дерево, администрация высаживает три крупномера. И если в прошлом году в Омске было высажено 8 тысяч деревьев, то в этом планируется на две тысячи больше. В зеленом строительстве мэр рассчитывает на поддержку Титана, РЖД, завода им. Баранова и других социальных партнеров. К слову, в преддверии юбилея администрация города планирует высадить в омских парках и скверах более одного миллиона цветов.

