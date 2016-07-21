Омские спортсмены едут на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро

20 июля Олимпийский комитет России озвучил состав сборной России на Играх XXXI Олимпиады. Омскую область в Рио-де-Жанейро представят четверо спортсменов.



В команду нашей страны, которой предстоит выступать на главных стартах четырехлетия, вошли 387 спортсменов, представляющие 30 видов спорта (в греко-римской борьбе окончательный состав будет определен 22 июля).



Согласно документу, Омская область на Играх в Рио (с 5 по 21 августа) будет представлена четырьмя спортсменами: гребцом-байдарочником Романом Аношкиным, пловцом Григорием Тарасевичем, стрелком Виталиной Бацарашкиной и гимнасткой Верой Бирюковой.



Любопытно, что все наши будущие олимпийцы имеют звания мастеров спорта международного класса. Будем верить, что после поездки в Рио-де-Жанейро кто-то из ребят сможет вернуться на Родину уже в статусе заслуженного мастера спорта.



Кроме названных атлетов по ту сторону океана нам будет интересно наблюдать и за ВМХ-гонщиком Евгением Комаровым. Омич, представляющий сейчас Мордовию, вырос в лидера сборной России именно у себя дома. Как и остальные омичи Евгений отправится на Игры впервые, однако у него уже есть своя олимпийская история.



В 2008 году, когда ВМХ дебютировал на Олимпиадах, Комаров был единственным российским гонщиком, имеющим шанс поехать в Пекин. Тогда не сложилось. И вот, спустя 8 лет, Евгений как никогда близок к своей мечте.



Полный список российских спортсменов, отправляющихся на Игры в Рио-де-Жанейро, можно просмотреть в прикрепленном файле .