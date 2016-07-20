В Омске со счетов детдомовцев преступные группы сняли 4,5 млн рублей

Бывшим воспитанникам детдома, Михаилу Понамареву и Сергею Мещерякову было известно о денежных вкладах, полагавшихся каждому сироте по достижении совершеннолетия. Договорившись о хищении денег, мужчины убедили супругу Мещерякова, находящуюся на должности заместителя управляющего районным отделением одного из банков, содействовать в преступлении, а именно – оформлять карты и производить операции по счетам воспитанников детдомов, при этом исправляя в банковских документах даты рождения детей. Оформленные карты Мещерякова передавала мужу: деньги уходили с детских счетов на другие счета, после чего Мещеряков и Понамарев обналичивали средства.



Похожую схему использовала другая преступная группа под руководством 23-летнего Владислава Яковлева, ранее судимого за кражи и мошенничество. В составе группы Яковлев вовлек трех бывших воспитанников детдомов 19-летнего Владимира Мартьянова, 20-летнего Арона Амиржанова, и 19-летнюю Викторию Федоренко, познакомившись с последней в «Одноклассниках». Они искали среди детей-сирот потенциальных жертв и обманом приводили к Яковлеву, который убеждал их открыть банковскую карту и подключить мобильный банк.