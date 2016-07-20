В Омске со счетов детдомовцев преступные группы сняли 4,5 млн рублей

В Омске завершено расследование уголовного дела с участием восьми подозреваемых по статьям «кража», «вымогательство» и «незаконное лишение свободы». С июля 2014 года обвиняемые похищали денежные средства с личных счетов воспитанников детдомов. За полтора года у 12 детей были похищены средства на сумму 4,5 миллиона рублей. Всего в уголовном деле числится 15 эпизодов.
Бывшим воспитанникам детдома, Михаилу Понамареву и Сергею Мещерякову было известно о денежных вкладах, полагавшихся каждому сироте по достижении совершеннолетия. Договорившись о хищении денег, мужчины убедили супругу Мещерякова, находящуюся на должности заместителя управляющего районным отделением одного из банков, содействовать в преступлении, а именно – оформлять карты и производить операции по счетам воспитанников детдомов, при этом исправляя в банковских документах даты рождения детей. Оформленные карты Мещерякова передавала мужу: деньги уходили с детских счетов на другие счета, после чего Мещеряков и Понамарев обналичивали средства.
Похожую схему использовала другая преступная группа под руководством 23-летнего Владислава Яковлева, ранее судимого за кражи и мошенничество. В составе группы Яковлев вовлек трех бывших воспитанников детдомов 19-летнего Владимира Мартьянова, 20-летнего Арона Амиржанова, и 19-летнюю Викторию Федоренко, познакомившись с последней в «Одноклассниках». Они искали среди детей-сирот потенциальных жертв и обманом приводили к Яковлеву, который убеждал их открыть банковскую карту и подключить мобильный банк.
Преступлениям содействовала 26-летняя сотрудница банка Динара Мальцева, также вошедшая в состав организованной группы. У детей, оформивших карты под влиянием Яковлева, со счета исчезали все деньги. У двоих детей-сирот обвиняемые похитили паспорта, оформив на них кредитные карты. Еще один потерпевший в день своего совершеннолетия оказался на двое суток заперт в квартире, где обвиняемые били его и угрожали, требуя отдать 100 тысяч рублей. Узнав пароль от карты, они сняли с нее все денежные средства.
Украденные и полученные вымогательством деньги обвиняемые в большинстве тратили на собственные нужды, чаще всего в увеселительных заведениях. Владислав Яковлев приобрел квартиру и автомобиль.
Деятельность преступной группировки была пресечена сотрудниками УМВД России по Омской области. В счет возмещения ущерба по ходатайству следствия арестованы квартира Яковлева и автомобиль Мещеряковой. Управляющий банка получил представление об устранении причин, сделавших преступление возможным.
Организатор Яковлев на время следствия был заключен под стражу, остальные обвиняемые по делу – оставались под подпиской о невыезде. В настоящий момент уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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